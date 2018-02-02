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Politika

OHAL kapsamında çıkarılan 3 KHK, TBMM'de kabul edildi

AKP, KHK'ların bazı maddeleri üzerinde değişiklik önergeleri verdi

02 Şubat 2018 01:50

TBMM Genel Kurulu’nda, OHAL kapsamında çıkarılan 690, 694 ve 696 sayılı KHK'lar görüşülerek kabul edildi. AKP, KHK'ların bazı maddeleri üzerinde değişiklik önergeleri verdi.

Kabul edilen bu önergelerle, önce ve sonra çıkarılan KHK'lerde yapılan değişikliğe paralel düzenlemeler yapıldı. Ayrıca diğer kanunlarda ve KHK'larda bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarıldı.

Genel Kurul'da, Danışma Kurulu'nun, TBMM Genel Kurulunun yarın toplanmamasına ilişkin önerisi de oylanarak kabul edildi.

Başkanvekili Pervin Buldan, oylamaların ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi 6 Şubat 2018 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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