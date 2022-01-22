OHAL İnceleme Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.</p>\n<p>Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı.</p>\n<p><strong>Resmi Gazete'deki karar için <a rel="nofollow" href="https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-4.pdf" target="_blank" rel="noopener">tıklayın</a>.</strong></p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/anayasa-hukukcusu-prof-kaboglu-6-yilinda-ohal-komisyonu-nu-degerlendirdi-hak-arama-yolunu-kilitledi-anayasa-yi-tumden-reddetti,1009784" target="_blank" rel="noopener">Anayasa hukukçusu Prof. Kaboğlu, 6. yılında OHAL Komisyonu’nu değerlendirdi: Hak arama yolunu kilitledi, Anayasa’yı tümden reddetti</a></strong></p>\n</body>\n</html>