T24 LogoT24 Logo
Gündem

OHAL İnceleme Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

22 Ocak 2022 07:24

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Resmi Gazete'deki karar için tıklayın.

TIKLAYIN - Anayasa hukukçusu Prof. Kaboğlu, 6. yılında OHAL Komisyonu’nu değerlendirdi: Hak arama yolunu kilitledi, Anayasa’yı tümden reddetti

ohal inceleme komisyonuhaberresmi gazete
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24