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15 Temmuz Darbe Girişimi

OHAL ihraçlarıyla ilgili tüm bilgilere gizlilik kararı getirilmiş

OHAL kapsamında binlerce kamu personeli işten çıkarıldı

18 Ekim 2016 11:12

Hükümetin, binlerce kamu personelinin OHAL kapsamında ihraç edilmesi ve görevden uzaklaştırılmasına dayanak oluşturan bilgi ve belgeleri devlet sırrı ilan ettiği ortaya çıktı. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun (BEDK) 4 Ağustos 2016 tarihli 'ilke kararı'nda “OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelerinin eki listelerde sayılarak kamu görevinden çıkarılan kişiler ile kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi ve belgeler hakkında bilgi edinme başvurularının bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirilmesi ve konu ile ilgili uygulamanın bu doğrultuda yapılması gerektiği” talimatı verildi.

Devlet sırrı olarak nitelenen kanunun 16. maddesi “Açıklanması halinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır” hükmünü içeriyor.

Soruşturmalardan 'bilgi yok'

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun kararında, “Haklarında idari ve adli soruşturma başlatılan, açığa alınan ve/veya 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3 ve 4. maddeleri uyarınca kamu görevinden çıkarılan kişilerle ilgili bu işlemler ile bu kapsamda yürütülen adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgelerin talep edilmesi durumunda başvuruların bilgi edinme kapsamı dışında değerlendirilerek, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi gerektiği” talimatı verildi.

Bilgi Edinme Yasası’na göre kurumlar, “kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek, gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek” bilgi ve belgeleri bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutabiliyor.

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