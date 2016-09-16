OHAL döneminde yeni ders yılı; okul zili hangi değişikliklerle çalacak?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 19 Eylül Pazartesi ders başı yapacak. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) eğitim alanında büyük değişimler getirdi. Binlerce öğretmenin ihraç edildiği ve açığa alındığı, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında binin üzerinde kolejin kapatıldığı ve askeri okullara kilit vurulduğu yeni dönemde adaptasyon süreci merak konusu.

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, yeni ders yılındaki başlıca farklılıklar şöyle:

Binlerce öğretmene ihraç

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2015-2016 istatistiklerine göre kadrolu öğretmen sayısı, yaklaşık 993 bin 794. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 15 Haziran’da Türkiye’de 67 bin öğretmen açığı olduğunu belirtmişti. Ancak 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında kapanan özel okullardaki 27 bin kişinin öğretmenlik belgesi iptal edildi. Devletten de 28 bin 163 kişi ihraç edildi. Ayrıca devlet okullarından 10 bin 320 kişi açığa alındı. Son olarak PKK’yı destekleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 11 bin 320 öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Bunun karşılığında Türkiye genelindeki 40 bini aşkın norm kadro fazlası öğretmenin değerlendirileceği açıklandı. Şubatta alınan 30 bin öğretmen de, göreve başlayacak. Ayrıca 10 Ekim’de 15 bin sözleşmeli öğretmen atanacak. Bakan Yılmaz, 15 bin öğretmenin daha alınması için çalıştıklarını duyurdu. Dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışanlar arasından da 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Ancak bu öğretmenlerde KPSS şartı aranmaması, sınava girmiş ve atama bekleyen adayların tepkisini çekti.

Bakan Yılmaz, bundan sonra öğretmen atamalarının tamamının sözleşmeli olacağını söyledi. Buna göre, KPSS’de en yüksek puan alandan başlamak üzere, belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. 60 ve üzerinde alanlar tercih yapabilecek. Dört yıl çalışıp adaylık sürecinde başarılı olanlar, öğretmen kadrolarına atanacak. Kimi eğitimciler, sözleşmeli öğretmenliği “İş güvencesini yok ediyor” diyerek eleştirirken, sözlü sınavı da liyakat ilkesine aykırı olarak değerlendirmişti.

Cemaat okulları kapatıldı

'FETÖ’ye ait olduğu iddiasıyla şimdiye kadar 1029 özel okul kapatıldı. Bunlardan liseye dönüşenler nakil süreçlerinde tercih listelerine girdi. Okulların çoğuna 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin isimleri verildi. Buralarda okuyan yaklaşık 138 bin öğrenci başka okullara naklediliyor. Bakan Yılmaz, 11 Ağustos’ta kapatılan özel okulların 20 bin öğrencisinin özele, 60 bininin ise devlete kayıt olduğunu belirtti. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre kontenjan kısıtlaması olmadan yerleştiriliyor ve 30 Eylül’e kadar nakil olabilecekler.

Askeri öğrencilere nakil

KHK ile askeri okullar kapatılarak, Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. 5 askeri okuldaki yaklaşık 5 bin öğrencinin SBS ya da TEOG sistemlerinin hangisinden puanı varsa ona uygun olarak fen ve sosyal bilimler liseleri dışındaki okullara yerleştirilmesine karar verildi. Askeri liseden 2015-2016 eğitim döneminde mezun olanlar için ise ÖSYM 4 Eylül’de üniversiteye giriş sınavı yaptı. Adaylar, bu sınav sonucuna göre 20 Eylül’e kadar üniversite tercihi yapabilecek.

Kurslarda son karar

En çok tartışılan uygulamalardan biri özel öğretim kurslarının kaç dersten açılabileceği konusu oldu. MEB, 18 Eylül 2015’te yayımladığı genelgede en fazla üç bilim grubunda kurs açılmasına izin vermişti. Danıştay’ın bu maddeyi iptal etmesinin ardından MEB, ders sayısını beşe çıkardı.

5 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’deki yönetmelik değişikliğiyle bilim grubu sayısı bire düşürüldü. Kurslar, sekiz bilim grubundan sadece birini seçerek ders verebilecek. Mevcut kurslar bakanlıkça onaylanmış bilim gruplarıyla 1 Temmuz 2018’e kadar açık olabilecek. Bu tarih itibarıyla bir bilim grubuna dönüşmeyenler kapatılacak.