OHAL cezaevlerine nasıl yansıdı?

KHK’lar ile tutuklu ve hükümlülerin haklarının iyice kısıtlandığını açıklayan Çağdaş Hukukçular Derneği görüş hakkının engellendiğini, OHAL bahanesiyle hasta tutuklu ve hükümlülerin hastaneye götürülmediğini, gazeteler ve TV kanallarının yasaklandığını ifade etti.

Bianet'in haberine göre, ÇHD İstanbul Şubesi Hapishane İzleme Komisyonu, Ağustos 2016 Hapishaneler Raporunda, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamalarının hapishanelere yansımasını açıkladı. Dernekten avukatların tutuklular ve hükümlülerle yaptıkları görüşmeler ve kendilerine ulaşan şikâyetlerden elde ettikleri bilgilere dayanan raporda, tutukluların haberleşme ve görüşme haklarının kısıtlandığı, hapishanelerde şiddetin arttığı ifade edildi.

Şiddet uygulamaları arttı

Bugün açıklanan raporun sonuç bölümünde, hapishanelerdeki ihlaller şöyle sıralandı:

- Tutukluların başka hapishanelere sevk edilmesi bu süreçte arttı, tutukluların direnmesi nedeniyle fiziksel işkenceye dönüştürüldü. Birçok tutuklu ve hükümlü bu sevkler sırasında yaralandı.

- Sevk nedeniyle veya tutuklama sonucu ilk kez hapishaneye girişte ya da herhangi bir vesile ile hapishane dışına çıkıp girme durumunda, girişte çıplak arama dayatması yapılıyor. Direnenler şiddete maruz kalıyor.

- Kanun Hükmündeki Kararnamede yer alan özel hükümlerle tutukluların ziyaret ve telefon hakları kısıtlandı. Hapishanelerdeki neredeyse tüm sosyal faaliyetler kaldırıldı, tecrit daha da ağırlaştırıldı.

- Tutukluların haftada 1 gün ve 10 dakika olan telefon ile haberleşme hakları 2 haftada 1 gün ve 10 dakika olarak sınırlandırıldı.

Gazeteler ve televizyon kanallarına yasak

- Tutukluların ziyaret edilme hakkı ziyaret edebilecek kişiler yönünden, “eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları” ile sınırlandırıldı. Başka bir ifade ile “arkadaş görüşçüsü” olarak ifade edilen aile dışı üç görüşçü hakkı kaldırıldı.

- Savcı kararlarıyla bazı hapishanelerde aile ziyaretleri iki haftada bire indirildi, bazılarında açık görüşler kaldırılarak sadece kapalı görüş uygulaması getirildi.

- Tutuklu/hükümlüler aralarında Cumhuriyet, BirGün, Evrensel gibi günlük gazetelerle bazı televizyon kanallarının da bulunduğu birçok yayına ulaşmalarında 15 Temmuz öncesi döneme nazaran ciddi engellemelerle karşılaşıyor.

Avukat görüşmesinde gardiyan zorunluluğu

- Avukat-müvekkil görüşmelerinin zaman bakımından sınırlandırılması, görüşmelerin kayda alınması, görüşmede bir infaz memurun hazır bulunması dayatılıyor.

- Bazı hapishanelerde sabah ve akşam sayımlarında tekmil ve ayakta sayım dayatması yapılıyor, kabul etmeyen tutuklular dövülüyor.

“OHAL var, hastaneye götüremeyiz”

- Yaşanan tüm bu ihlallere karşı direnme hakkını kullanan siyasi tutuklulara ağır saldırılar yapılıyor, bunun sonucunda birçok hapishanede hücre/koğuş yakma gibi protestolar sonucunda yeni ihlaller yaşanıyor.

- Hasta tutukluların zaten kullandırılmayan hakları OHAL ilanı ile birlikte, “OHAL var, ring yok, personel yok, gündem yoğun” denilerek ortadan kaldırılıyor.