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Oğuzhan'ın başından çıkarılacak mermi, balistik incelemeye gönderilecek (2)

'İNTİHAR' ŞÜPHESİ Adana polisi, evde alkol alıp, kendinden geçtiği sanılan ve kaldırıldığı hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Çimen'in (25) tomografi filmini inceledi

19 Aralık 2018 16:28

\'İNTİHAR\' ŞÜPHESİ
Adana polisi, evde alkol alıp, kendinden geçtiği sanılan ve kaldırıldığı hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Çimen\'in (25) tomografi filmini inceledi. Polis ekipleri, merminin olduğu bölgeyi göz önünde bulundurarak, Çimen\'in intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde de durdu. 
Öte yandan evde yapılan aramada bulunan kurusıkının, namlusunun genişletilerek, ateşli silah haline getirildiği öğrenildi. Oğuzhan Çimen\'in başından çıkarılacak mermi çekirdeği ile kurusıkının mermide oluşturduğu izler, balistik incelemede karşılaştırılacak. 

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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