Oğuzhan Satıcı’yı sarsan boşanma davası

TİM eski Başkanı, Bakırköy AKP Belediye Başkan adayı Oğuz Satıcı’ya, Sarsılmaz Silah Sanayi’nin patronu eşi Nur Ala Satıcı, şiddetli geçimsizlik nedeniyle avukat Aydın Kurban aracılığıyla boşanma davası açtı. Haber iş, sosyete ve politika dünyasında şok etkisi yarattı.



Hürriyet’in haberine göre; AKP Bakırköy Belediye Başkan adayı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı Oğuz Satıcı’nın, Sarsılmaz Silah’ın başındaki iki kardeşten biri olan eşi Nur Ala Satıcı, şiddetli geçimsizliği gerekçe göstererek İstanbul 1’inci Aile Mahkemesi’ne 2009/110 sayılı dosya ile geçtiğimiz gün boşanma davası açtı. Nur Ala Satıcı, kendisi için ayda 25 bin ve iki çocuğu için de 25 bin TL olmak üzere her ay 50 bin TL nafaka istiyor. 1989 yılında evlenen, 17 ve 11 yaşlarında iki kız çocuk sahibi çiftin evliliklerinin uzun süredir iyi gitmediği konuşuluyordu.



Nur Ala Satıcı’nın şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtığı davanın perde arkasında ise Oğuz Satıcı’nın kendisini aldattığından şüphelendiği iddiası da var. Nur Ala Satıcı’nın yerel seçimleri bile beklemeden acil olarak boşanmak istemesi, taraflar arasındaki sorunun ciddi olduğunu gösteriyor. Boşanma davası konusunda Nur Ala Satıcı şunları söyledi: "Bu tür geçimsizlik devam ediyordu. Evliliğimi yürütmeye çalıştım barıştık ama olmadı. Artık geri dönmek istemiyorum, evet doğrudur davamızı açtık boşanmak istiyorum" dedi. Nur Ala Satıcı, ihanet dedikoduları içinde, "Şu an bunların dışında bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

