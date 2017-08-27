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Spor

Oğuzhan Özyakup: Lucescu bana 'Kampta görüşürüz' demişti; aklıma başka şeyler geliyor

"Her hocaya saygım sonsuz ama beklemediğim şeyler gerçekleşti"

27 Ağustos 2017 01:46

Beşiktaş’ta Milli Takım kadrosuna çağrılmayan Oğuzhan Özyakup, Bursaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun kendisine daha önce, “Kampta görüşürüz” dediğini söyledi.

Konuya ilişkin, “Aklıma başka şeyler geliyor, sorguluyorum kendimi” diyen 24 yaşındaki futbolcu, Milli Takım formasını giymek istediğini de dile getirdi.

Oğuzhan Özyakup, Milli Takım kadrosuna alınmaması hakkında şöyle konuştu:

“Benim daha çok çalışmam gerekiyor. Her hocaya saygım sonsuz ama beklemediğim şeyler gerçekleşti. Şanslıyım ki formamızda Türk bayrağı var. İnşallah bir dahaki kampta arkadaşlarımın yanında olabilirim.

Aklıma başka şeyler geliyor, sorguluyorum kendimi. Ben de o formayı giymek isterdim. Lucescu ile geçen hafta tanışma toplantısı oldu. Bana orada ‘Kampta görüşürüz’ demişti. Her insan düşünür, siz olsanız, siz de düşünürdünüz.”

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