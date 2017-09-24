"Oğuzhan Özyakup, hakem Ali Palabıyık'a 'Sen de 3'lüye katılacak mısın' dedi" iddiası

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde son düdüğün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gören Oğuzhan Özyakup'un kart görme nedeninin; karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a "Sen de 3'lüye katılacak mısın?" şeklinde tepki göstermesi olduğu iddia edildi.

Sezonun ilk derbisi; oynanan futboldan çok hakem kararlarının tartışıldığı bir 90 dakika ve sonrasına sahne oldu. Karşılaşmada 5 kırmızı kart ve iki penaltı kararı verilirken; siyah-beyazlıların bir nizami golü 'ofsayt' gerekçesiyle sayılmadı ve Cenk Tosun'a Hasan Ali tarafından yapılan penaltı da es geçildi. Karşılaşmada son düdüğün ardından hakem Ali Palabıyık'la bir diyalog yaşayan Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, kırmızı kart gördü.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra hakem Ali Palabıyık'ın yanına giden Oğuzhan Özyakup'un, “Sen de 3'lüye katılmayacak mısın!” dediği ve Palabıyık'ın bu tepki üzerine Oğuzhan'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdiği iddia edildi.

Öte yandan Oğuzhan, gördüğü kırmızı kart ile ilgili, “Hakemin yanına gittim, sadece konuştum. Küfür falan etmedim. Eleştiriye gelemiyor. olay bundan ibaret” dedi.