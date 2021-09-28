Oğuzhan Özyakup: Ajax'ın baskısından çıkamadık

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Beşiktaş deplasmanda Ajax'a 2-0 kaybetti. Maçın ardından açıklamalar yapan Oğuzhan Özyakup Ajax'ın baskısından çıkamadıklarını dile getirdi.

Beşiktaş 11 eksikle gittiği Ajax deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle döndü.

Maçın ardından siyah beyazlıların tecrübeli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, "Eksiklerle geldik, bunun farkındaydık. Ajax'ın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Ajax'ın baskısından çıkamadık. İkinci yarı bir tık düzeltmeye çalıştık. Tartışmalı bir faul var çalınan düdükte. İnşallah bir sonraki maça daha iyi oluruz." diye konuştu.

Bireysel performans yerine takım olarak değerlendirme yapan Özyakup, "Kendi performansımdan ziyade takım olarak daha iyi oynamaya çalıştık. Ajax 2-0 öne geçtiği için belki bir tık rahatladılar. Elimizden ne geldiyse verdik." dedi ve şunları ekledi:

"Gerçekçi olmamız gerekiyor. Farklı bir maç olacak ama Sporting'e karşı üst üste 2 maç oynacağız. 6 puan almamız lazım. Gruptan çıkmak istiyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Önümüzde Sivas maçı var en iyi şekilde hazırlanacağız."