Oğuzhan Özyakup, adım adım Trabzonspor'a

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in gözden çıkarttığı Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş 'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroya dahi almadığı Oğuzhan Özyakup, sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayarak ayrılma kararını kafasına koydu. Milli futbolcu için Trabzonspor rotası gözüktü.

Ligi şampiyon bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen, Abdullah Avcı yönetiminde de kendisini geliştireceğini düşünen 29 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi biçilmiş kaftan.

Trabzonspor cephesinde de durum aynı. Öyle ki Oğuzhan hem Avcı'nın eski öğrencisi, hem bonservisi elinde, hem Dorukhan gibi katkı sağlama ihtimali yüksek hem de gelecek sezon düşecek olan yabancı sayısı sebebiyle avantajlı durumda. Kısaca bu transfer iki taraf için de 'kazan-kazan' şeklinde.