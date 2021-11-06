Oğuzhan Müftüoğlu, Mehmet Eymür'ün açıklamalarını değerlendirdi: Yazık bizim ülkemize

Devrimci Yol geleneği liderlerinden, BirGün yazarı ve SOL Parti PM Üyesi Oğuzhan Müftüoğlu, eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'na yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, "Bu çeteleşme, kendi aralarında çıkar çatışmaları her zaman var. İşler sarpa sarmaya başladığı zaman bu tür şeylere başvuruluyor. Eymür'ü kim konuşturuyor, hangi grup konuşturuyor bunun uzmanı değilim ama esas mesele onların arasındaki çatışmalardan topluma hayır gelmez. Gerçekten dinlerken iğrendim... Yazık bizim ülkemize" dedi.

Halk TV'de Özlem Gürses’in sunduğu programda gazeteciler İsmail Saymaz, Hakan Çelenk, İpek Özbey ve Cengiz Erdinç’in sorularını yanıtlayan Müftüoğlu, 1970’li yılların siyasi iklimini ve Mehmet Eymür’ün açıklamalarını değerlendirdi.

Sözlerine “Yazık ülkemize” diye başlayan Müftüoğlu, “Yıllardır politikacılar birtakım tiyatrolar oynuyorlar, aşağıda ülkenin kaderine etki eden, devlet adına cinayetler işleyen, işkenceler ve katliamlar yapan örgütlere dayalı bir toplum içinde yaşadık” diye konuştu.

Müftüoğlu, Eymür’ün anlattıklarının yeni şeyler olmadığının altını çizerek, "Bu tür insanlar kullanılan insanlar, kendi iradeleriyle hareket eden insanlar değil, konuşma içerisinde hiç söz edilmedi. Bu tür örgütler, gladyo denilen, sivil ve suç insanlarını örgütleyip sola karşı uluslararası düzeyde yürütülen anti-sosyalist projelerin parçası bunlar. Maaşlarının ABD, CIA tarafından ödendiği, Ecevit tarafından açıklanmıştı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işte devlet adına işleniyor diye, işkenceler, katliamlar, bu amaçla sola karşı devrimcileri ve solu önlemek için provokasyonlar yaparak izlediğimiz, dinlediğimiz bu işkenceci aktörün söylemediği o. İçlerinde tabii ki çeteleşme var. özellikle soğuk savaş bittikten sonra Batı da büyük ölçüde bu örgütler temizlendi. Ama Türkiye'de özellikle Amerika'nın Ortadoğu politikaları doğrultusunda varlıklarını sürdürmeye devam ettiler" diye konuştu.

Müftüoğlu, İsmail Saymaz’ın THKP-C liderlerinden Ulaş Bardakçı’nın öldürülmesine ilişkin olarak yöneltilen soruya ise “Hepsi aynı oyunun parçası” ifadesiyle yanıt verdi. Alparslan Türkeş’in ABD’de kontrgerilla eğitimi aldığını ve daha sonra Türkiye’de MHP’yi kurduğunu, komando kamplarının yaygınlaştırıldığını ve maaşlarını CIA’den alan kontrgerillanın devrimcileri hedef aldıklarını kaydetti.

THKP-C lideri ve teorisyeni Mahir Çayan’ın yerini söylemesi için kendisine işkence uygulandığını dile getiren Müftüoğlu, işkencenin tüm devrimcilere yapıldığını ancak işkencenin arkasındaki politikayı görmek anlamak gerektiğini ifade etti. Müftüoğlu, bunun bir devlet politikası olduğunu vurgulayarak, “Onun için adam [Mehmet Eymür] bu kadar rahat konuşuyor”

'Siyasi suikastlar' konusundaki soruya da cevap veren Müftüoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırıdan söz ederek, “AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüntüleri grup toplantısında izleterek bundan bir sonuç çıkarmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.