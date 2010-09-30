Oğuzhan kimseyi tanımıyor

T24

Baba Bayram Sivas, “Oğuzhan’ın şu anda bizi tanımıyor, konuşma yeteneğini tamamen kaybetmiş durumda” dedi. Oğuzhan’ın daha önce ‘otizm’ tedavisi gördüğünü söyleyen Bayram Sivas, “Geçen yıl normal çocuklarla birlikte anaokulunda eğitim gördü. Oğuzhan son derece sağlıklı bir çocuktu” diye konuştu.