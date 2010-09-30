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Yaşam

Oğuzhan kimseyi tanımıyor

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Mersin’de diş tedavisi için götürüldüğü özel hastanede anestezi ile uyutulduktan 14 gün sonra uyandırılabilen Oğuzhan Sivas (5) konuşma yeteneğini kaybettiği ve anne-babasını tanımadığı iddia edildi. 

Oğuzhan kimseyi tanımıyor

Baba Bayram Sivas, “Oğuzhan’ın şu anda bizi tanımıyor, konuşma yeteneğini tamamen kaybetmiş durumda” dedi. Oğuzhan’ın daha önce ‘otizm’ tedavisi gördüğünü söyleyen Bayram Sivas, “Geçen yıl normal çocuklarla birlikte anaokulunda eğitim gördü. Oğuzhan son derece sağlıklı bir çocuktu” diye konuştu.


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