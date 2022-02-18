Oğuzhan Asiltürk'ün ismi caddeye verildi; mahalleli tepki gösterdi

Ankara'da 54. Cadde'nin isminin "Oğuzhan Asiltürk" olarak değiştirilmesine mahalle sakinlerinin kurduğu Bahçelievler Derneği, tepki gösterdi.

Ankara'da Yukarı Bahçelievler Mahellesi'ne bağlı 54. Cadde'nin ismi, "Oğuzhan Asiltürk Caddesi" olarak değiştirildi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Mahalle sakinlerinin haberi ya da önerisi olmaksızın yapılan değişikliğe tepkiler gelirken, birçok vatandaş caddedeki isim değişikliğini tesadüfen öğrendiklerini ifade etti.

"Semtimizde kimseye sorulmadan yapılan bu değişikliği kınıyoruz"

Bahçelievler mahallesi sakinlerinin tepki verdikleri bir diğer konu da mahallede muhtelif zamanlarda değişen cadde ve sokak isimleri. Mahalleli bugün birçok sokağın resmi adını değil, bildikleri eski adını kullanıyor.

Bahçelievler Derneği de bir açıklama yaparak değişikliğe itiraz etti. Dernek yaptığı açıklamada: "Bizler Bahçelievler Derneği üyeleri olarak yıllardır yürüttüğümüz eski cadde ve sokak isimlerinin yeniden eski haline döndürülmesi gayretlerimizin bugün bir darbe daha aldığını öğrendik. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 6. Caddemizin adını 54.Cadde yapmıştı, bugün de caddenin adını 'Oğuzhan Asiltürk' yaptı. Semtimizde kimseye sorulmadan yapılan bu değişikliği kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.