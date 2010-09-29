Oğuzhan 14 gün sonra uyandı ama hafızası yok

T24- Mersin'de diş tedavisi için götürüldüğü özel bir hastanede, anestezi ile uyutulduktan 14 gün sonra uyandırılabilen 5 yaşındaki Oğuzhan Sivas'ın, konuşma yeteneğini kaybettiği ve anne-babasını tanımadığı iddia edildi.



13 Eylül'de özel bir diş sağlığı merkezinde yaşanan olay sonrası, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Oğuzhan Sivas, 14 gün aradan sonra, geçtiğimiz Pazartesi günü uyandırıldı. Oğuzhan'ın 2 hafta aradan sonra yeniden dünyaya gözlerini açması, ilk etapta aileye büyük sevinç yaşattı.



3 gün geçti konuşamıyor



Ancak uyandırılışının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen, çocuğun hala konuşamıyor ve anne-babanın seslenişine tepki vermiyor olması, Oğuzhan'da kalıcı bir hasarın olması ihtimalini gündeme getirdi.Çocuklarıyla 3 gündür iletişim kurmaya çalışan anne Ülker Sivas ile baba Bayram Sivas, tüm çabalarına rağmen Oğuhan'dan her hangi bir tepki alamamanın üzüntüsünü yaşıyor.



"Oğlum o koltuğa gülerek oturdu"



Pazartesi günü yoğun bakımdan çıktıktan sonra 'uyandırıldığı' şeklinde basında çıkan haberlerin en çok kendilerini sevindirdiğini söyleyen baba Bayram Sivas, "Ama 3 gün içindeki gelişen göstergelerde, Oğuzhan'ın şu anda uyuma pozisyonundan çok farkındalık sorunu yaşadığını tespit ettik. Şu anda anne-babayı tanımıyor, konuşma yeteneğini tamamen kaybetmiş durumda. Kasılmaları şiddetli bir şekilde devam ediyor. Biz bu konuda yetkililerden açıklama bekliyoruz. Süreçle ilgili bize söylenen, 2-3 ay bu şekilde devam edeceği yönünde. Ta başından beri şunu söylüyorum; oksijensiz kaldığı için kalıtsal bir rahatsızlığının olma ihtimali çok yüksek. Ben bir baba olarak dişçi koltuğuna sağlıklı, gülen bir çocukla gittim, şu anda beni tanımayan, bir bebek durumundaki çocukla baş başa kalmış durumundayım. Ben sadece mağduriyetimin giderilmesini ve çocuğumu istiyorum" dedi.



Oğuzhan'ın daha önce 'otizm' tedavisi gördüğünü hatırlatan Bayram Sivas, şöyle devam etti; "2 yaşından itibaren 3 yıl boyunca rehberlik araştırma vasıtasıyla Mersin'de ilaç tedavisine gerek kalmadan özel eğitim merkezinde eğitim aldı. Geçen yıl 2009-2010 döneminde normal çocuklarla birlikte anaokulunda eğitim gördü. Oğuzhan son derece sağlıklı, gülen, koşan, şarkı söyleyebilen bir çocuktu."



"Tekrar bebek oldu"



Oğlunun, gelinen noktada konuşamayan, tepki vermeyen bir durumda olduğunu anlatan Bayram Sivas, "Bizi sanki hiç duymuyor, boş bakışları var. Şu anda bebeksi bir halde. Doktorlar, bu konuda net bir cevap veremiyor. Bir geçiş süreci olacağını söylüyorlar. '3 veya 6 ay sonunda hep birlikte göreceğiz' diyorlar. Şu anki konumu itibariyle, beyinin oksijensiz kalması nedeniyle oluşabilecek hasarın ileriki zamanda belli olacağı söyleniyor" diye konuştu.



