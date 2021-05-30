Oğuz Yorulmaz'ın annesi: Oğlum bana 93-94 kişiyi öldürdüklerini söyledi

Sözcü yazarı Uğur Dündar, "Susurluk Çetesi" olarak anılan yapılanmada yer alan polis memuru Oğuz Yorulmaz'ın annesi Nurhan Yorulmaz ile yıllar önce yapılan söyleşiyi bugünkü köşesinde yazdı. Oğuz Yorulmaz'ın bu dönemde birçok ismi öldürdüğünü belirten anne Yorulmaz, "Bana 93-94 kişiyi öldürdüklerini söyledi. Devlet adına, PKK'yı destekledikleri için öldürmüşler" dedi.

Özel Harekat Dairesi'nde kurulan bir ekibe katılan Oğuz Yorulmaz'ın bu oluşuma nasıl dahil olduğunu anlatan Nurhan Yorulmaz, "O zaman Başbakan Tansu Çiller'di. Mehmet Ağar da İçişleri Bakanı. İbrahim Şahin (Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili) ve isimlerini şimdi hatırlayamadığım daha birçok kişi bu ekibin içindeydi. PKK'ya yardım eden iş adamları, uyuşturucu tüccarları vardı. Onları ortadan kaldırmaktı görevleri" dedi.

Devletin bazı isimleri öldürün emri verdiğini söyleyen anne Yorulmaz, oğlunun kandırıldığını belirterek "Vatan için yaptıklarını sanıyorlardı. Oğuz çok geç anladı. “Ben bu pisliğin içine nasıl düştüm anne?” diyordu. Ama çok geçti. Onlardan ayrılması mümkün değildi. Bunu yaptıklarında kardeşi kardeşe bile vurdururlarmış. “O yüzden ayrılamadım anne, ayrılamıyorum” derdi. Melek gibi evladımı devlet çete yaptı" ifadelerini kullandı.

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