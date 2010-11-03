Oğuz Oyan Türkiye'ye dönüyor

T24 - CHP İzmir Milletvekili Oguz Oyan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulu listesinde Dış İlişkiler Yurtdışı Örgütlenmeleri görevine getirilmesi üzerine Washington'dan Türkiye'ye döneceğini T24-Washigton Muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu'na açıkladı.





CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, ABD secimlerini izlemek üzere Washington'dan acilen Türkiye'ye dönmek üzere New York'a gecti.



Oyan, CHP'deki gelişmeleri telefonda öğrendiğini belirterek, "Genel Baskan tarafından yardımcısı olarak gorevlendirilmisim. Elbette görevimi yerine getireceğim. Sayın Sav ile ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Son birkaç gündür AGİT heyeti üyesi olarak burada bulunduğum için Ankara'da birebir görüşmeler yapmadan yorum yapmam yanlış olur" dedi.



Oyan, CHP için herseyin hayırlı olmasını dilediğini de sözlerine ekledi.



