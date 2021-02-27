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Politika

Oğuz Kaan Salıcı'dan CHP'nin üye sayısına ilişikin açıklama

27 Şubat 2021 23:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "12 Ocak 2021 itibarıyla 1 milyon 250 bin 635 olan üye sayımız, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra, 26 Şubat 2021 itibarıyla 1 milyon 252 bin 122 olarak gerçekleşmiştir" açıklamasını yaptı.

Oğuz Kaan Salıcıchp
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