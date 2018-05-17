Oğuz Gündoğdu: Mudanya'ya doğru gelen uzun diri bir fay hattı var

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, \"Bursa\'da 1855 yılında depreme yol açan fay hattının, Nilüfer\'den geçen kolları tespit edildi. Mudanya da, İznik\'ten Gemlik Körfezi\'ne gelen ve Uluabat Gölü\'nden gelen iki tehlikeli fay hattının arasında kalıyor. Fayın büyüklüğü henüz belirli değil. Sismik geminin gördüğü izlerde Mudanya\'ya doğru gelen uzun bir fay hattı var. Bu ciddi bir tehlike çünkü diri bir fay. 7 büyüklüğünde olası bir deprem beklenebilir\" dedi.

Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği (DOHAD), Mudanya\'ya 4 deprem öncü işaretleri izleme istasyonu kuracak. 17 Ağustos Marmara Depremi\'nin yıl dönümüne kadar Altıntaş, Tirilye, Esence ve Mirzaoba\'ya kurulacak istasyonlardan alınacak bilgiler, Marmara Bölgesi ile ilgili verileri ortaya koyacak. Çalışmaları takip eden Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, DOHAD Başkanı Fuat Agalday ile birlikte Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz\'ı ziyaret ederek, ilçe ve çevresinde meydana gelebilecek depremlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

\'MUDANYA İKİ TEHLİKELİ FAYIN ARASINDA KALIYOR\'

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi\'nde, tarihsel bilgiler ve gözlemlere göre, 1855 Bursa depremi sonrası beklenen yeni hareketlenme ihtimalinin giderek arttığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, \"Fay, kuzeyden Gemlik Körfezi\'nden Mudanya\'ya kadar geliyor. Nerede yüzeylendiği konusunda tam bir fikrimiz yok. Yaptığımız araştırmalarda Ürünlü mevkiinde bu fayın izlerine rastladık. Bursa\'da 1855 yılında depreme yol açan fay hattının, Nilüfer\'den geçen kolları tespit edildi. Mudanya da İznik\'ten Gemlik Körfezi\'ne gelen ve Uluabat Gölü\'nden gelen iki tehlikeli fay hattının arasında kalıyor. Fayın büyüklüğü henüz belirli değil. Sismik geminin gördüğü izlerde Mudanya\'ya doğru gelen uzun bir fay hattı var. Bu ciddi bir tehlike, çünkü diri bir fay. 7 büyüklüğünde olası bir deprem beklenebilir\" dedi.

ÖLÇÜMLER YAPILACAK

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise depremle yaşamanın, bilimin ışığında önlemler almanın önemine vurgu yaparak, \"Bizler de Mudanya\'da göreve geldiğimiz günden beri bu gerçeği unutmuyoruz. Bu kapsamda 17 Ağustos Depremi\'nin 19\'uncu yıl dönümüne girerken, detaylı bir araştırma yapmamız gerekiyor. Deprem istasyonlarının 17 Ağustos\'un yıl dönümüne yetişmesi konusunda görüş birliğine vardık. Mudanya\'yı da bu sisteme bağlayacağız. Bunlardaki amacımız, Bursa\'da oluşan depremlerin kaydedilmesi, manyetik alan değişimlerinin ölçülmesi, ısı, nem, sıcaklık gibi ölçümlerin yapılmasına katkıda bulunmak. Erken uyarı sistemlerinin Mudanya\'da hayata geçmesi için çalışmalarımıza başlıyoruz\" diye konuştu.



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