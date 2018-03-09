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Oğuz Çetin'in oğlu, başladığı eğlenceyi kavgayla bitirdi

"Onları ezeceğim, gününü görecekler"

09 Mart 2018 13:30

Türk Milli Takımı’nın efsanevi futbolcularından Oğuz Çetin’in oğlu Bartu Çetin , önceki gece Karaköy’de bulunan bir mekan çıkışı kavgaya karıştı. İki grup arasında başlayan kavga kanlı bitti.

Bartu Çetin, önceki gece eğlenmek için arkadaşlarıyla birlikte Karaköy’de bulunan bir mekana gitti. Mekan çıkışı Oğuz Çetin’in oğlu arkadaş grubuyla gitti Karaköy’de kız meselesi yüzünden bir grupla kavgaya tutuştular.  İki grubun sokak ortasında yumruklaşmalarıyla başlaya kavga, uzun süre karşılıklı küfürleşmelerle devam etti.

Kafasında şişe kırdılar

Küfürleşme çok geçmeden yumruklaşmaya dönüştü. O sırada karşı gruptan bir genç, elindeki şişeyi Oğuz Çetin’in 25 yaşındaki oğlunun kafasında kırdı.

Ambulans yerine taksiyi tercih etti

Bir anda kanlar içinde kalan 25 yaşındaki Çetin, apar topar taksiye bindirilerek özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tehditler savurdu

Çetin ve arkadaşları, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili konuşmak istemeyen 25 yaşındaki Çetin, “Onları ezeceğim. Gününü görecekler” diyerek tehditler savurdu.

(Sözcü)


 

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