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Yaşam

Oğuz Çetin, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle Çetin hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı

04 Temmuz 2014 15:54

Erzurum’da kampta bulunan Azerbaycan'ın Premier Ligi takımlarından Hazar Lenkeran'ın teknik direktörü Fenerbahçeli eski milli futbolcu Oğuz Çetin, dün gece saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yüksek irtifa kampı için Erzurum'da bulunan Hazar Lenkeran'ın teknik direktörü Fenerbahçeli eski milli futbolcu Oğuz Çetin, dün gece saatlerinde kaldığı Palandöken Dağındaki Xanadu Otelinde rahatsızlandı.

Göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle Çetin hemen ambulansla Şifa Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği ileri sürülen Çetin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu hastane yetkilileri tarafından kaydedildi.

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