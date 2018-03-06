Oğuz Çetin: “Fenerbahçe'de Aykut Hoca tek başına mücadele veriyor”

İSTANBUL, (DHA) - ESKİ Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Oğuz Çetin, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Spor Söyleşileri” programında öğrencilerle bir araya geldi. Fenerbahçe’nin gidişatını değerlendiren Çetin, “Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki yarış camiayı yıpratıyor. Seçim nedeniyle Fenerbahçe’de birlik kayboldu. Aykut hoca yükü yüklenmiş sırtına gidiyor, herkes keyfine bakıyor” dedi. Çetin, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, \"Şampiyonluk favorim Galatasaray” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın emektar kaptanlarından spor yorumcusu Oğuz Çetin, Bağcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Spor Söyleşileri” programına katıldı. Bağcılar Barbaros Anadolu Lisesi’nde yapılan programa öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Oğuz Çetin, konuşmasına Almanya’dan Türkiye’ye uzanan hikayesini anlatarak başladı. Çetin, “88’de Fenerbahçe’ye transfer oldum. Spor yaşamım boyunca adım hiç sansasyona karışmadı. Mütevazi bir yaşantım oldu. Doğru olduğuna inandığım bir yolda yürüdüm. Geleneklerine bağlı bir aile yapısına sahibim” dedi.

“AYKUT HOCA YÜKÜ YÜKLENMİŞ SIRTINA GİDİYOR, HERKES KEYFİNE BAKIYOR”

Son haftalarda aldığı yenilgiler yüzünden sıkıntılar yaşanan Fenerbahçe’nin durumunu değerlendiren Çetin şunları söyledi:

\"Fenerbahçe\'nin bu sene özel bir durumu var. Seçim var. Aziz Başkan gibi değerli bir ismin karşısına ilk defa Sayın Ali Koç gibi çok güçlü bir isim çıktı. Böyle bir yarış olduğu zaman bir tarafı yıpratmak için camia yıpratılıyor. Yıldırım ile Koç\'un bu yarışta seçimi bir kenara bırakıp Fenerbahçe menfaati için ortada olmak zorundalar. Aykut hocanın en büyük zorluğu tribünlere taraftar gelmiyor bölünmüşlük var. Seçimden dolayı Fenerbahçe\'de birlik beraberlik havası kaybolmuş durumda. 2011-2012 şike senesini hatırlarsınız. Orada ortaya çıkması gereken karakterler vardı. Öne çıkan Aziz Başkan içerideydi. Aykut hoca ortaya çıkmıştı. Camia bütünlüğünü sağlamak için müthiş bir duruş sergilemişti. Bugün yine bu yarıştan dolayı kimse ortada yokken, Aykut hoca yine tek başına bir mücadele veriyor. Ama ona eşlik eden kimseyi göremiyoruz. Yani Aykut hoca yükü yüklenmiş sırtına gidiyor, herkes keyfine bakıyor. Bu böyle olmaz.”

“QUARESMA HADDİNİ AŞMIŞTIR”

Beşiktaş – Fenerbahçe maçında yaşanan olayda Quaresma\'nın kartının tartışılamayacağını savunan Çetin, \"Ortada bir gerçek var. Quaresma kart görmüştür. Aslında gördüğü kartla bir maçlık olacaktı ama sonrasında Mehmet Ekici\'ye yaptığı hareketten sonra konuşulacak bir şey yoktur. Sen bir oyuncuya yumruk attıktan sonra disiplin kurulu buna 3 maç mı verir, 5 maç mı verir bunun bir yorumu yoktur. Ortada bir gerçek var. Quaresma haddini aşmıştır. Olayı devam ettirerek de çok yüksek bir ceza alacaktır\" diye konuştu.

“ŞAMPİYONLUK FAVORİM GALATASARAY”

Şampiyonluk hakkında da konuşan Çetin \"Şampiyonluk favorim Galatasaray. Gidişata da baktığımda çok net olarak ben Galatasaray\'ın bu sene şampiyonluğa daha yakın olduğunu, Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ın onun arkasından geldiğini, Başakşehir\'in de tamamlayıcı olarak bu dörtlünün içerisinde yer alacağını düşünüyorum\" diye belirtti.

“ARDA ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM”

Arda Turan\'ın Başakşehir\'e transferin yanlış olduğunu söyleyen Çetin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Arda adına üzgünüm. Barcelona\'ya kadar yükselmiş o elit seviyede oynama şansı varken, sosyal yaşantıyı daha fazla önemseyip, orada mücadele etmeyip, Türkiye\'ye geldiğinde de Galatasaray\'a gelmiyorsan ve Başakşehir\'e gidiyorsan Arda adına bu çok üzücü. Bence Başakşehir adına da doğru bir hamle değil. Belki popülizm adına olabilir. Ama Arda\'nın Başakşehir\'de yüksek konsantrasyonla oynayıp, şampiyonluğa giden yolda Başakşehir\'e inanılmaz katkılar sağlayacağını düşünmüyorum.”

Oğuz Çetin çıkışta öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.