Oğuz Atay ölüm yıldönümünde anılıyor

13 Aralık 1977'de hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay, 41'inci ölüm yıldönümünde anılıyor.

12 Ekim 1934 yılında Kastamonu'da doğan Atay, ilk ve ortaokulu Ankara'da okuyan Atay, 1951'de bugünkü adı Ankara Koleji olan Ankara Maarif Koleji'ni, 1957'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu.

Askerliğini 1957-59 yılları arasında yaptıktan sonra tamir ve kontrol elemanı olarak Kadıköy vapur iskelesinin yapımında çalıştı. Görevinden istifa ettikten sonra İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) İnşaat Bölümü'nde öğretim üyesi oldu.

Atay'ın büyük etki yaratan eseri 'Tutunamayanlar'ı 1973'te yayınladığı 'Tehlikeli Oyunlar' adlı ikinci romanı izlemiştir.

Hikâyelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplayan Atay, 1911-1967 yılları arasında yaşamış Prof. Mustafa İnan'ın hayatı konu eden Bir Bilim Adamının Romanı'nı 1975 yılında yayımlamıştır. 1973 yılında yayımlanan Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir.

Atay, beyninde çıkan bir tümör nedeniyle büyük projesi "Türkiye'nin Ruhu"nu yazamadan İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

43 yıllık hayatında birçok eser bırakan Atay'ın kitapları bugün hala en çok okunanlar arasında en üst sırada.

Oğuz Atay'ın eserleri

Tutunamayanlar (1972)

Tehlikeli Oyunlar (1973)

Bir Bilim Adamının Romanı (1975)

Korkuyu Beklerken (1975)

Oyunlarla Yaşayanlar (1975)

Günlük (1987)

Eylembilim (1998)