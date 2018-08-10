İSTANBUL, (DHA)

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel anısına futbol turnuvası düzenlendi.

12 yaşındaki minik futbolcu Oğuz Arda Sel için Barcelona Kulübü de taziye mesajı yayınlamıştı. Çamlıca Spor Kulübü’nde gerçekleşen turnuvaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kulüp yöneticileri ile Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz katıldı. Turnuva öncesi tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in için saygı duruşunda bulunuldu. Turnuvanın başlama vuruşunu Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptı.

Tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, \"Hele bir tanesi ki Oğuz kardeşimiz çok küçük yaşta ne yazık ki hayatının baharında bile değil ve aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Bizim toplum olarak en güzel özelliklerimizden birisi hem acıyı, hem sevinci paylaşmasını bilen bir toplumuz. Çamlıca Spor Kulübümüz ile Üsküdar’ımızdaki 7- 8 tane ayrı spor kulübümüz U12 yaş gurubundaki çocuklarımızla Oğuz’un anısını yaşatmak ve Oğuz’un ailesinin acılarını paylaşmak üzere bir turnuva düzenlemiş durumda” dedi.

Anne Mısra Öz ise, “Gerçekten oğlumun bu hayatta davranışları, futbolu, karakteri güzel olan her şeyi ile ama her şeyi ile onunla gurur duydum. Bugün burada onun anısına bulunduğum için de gurur duyuyorum ama onun gökyüzünde değil de burada arkadaşları ile futbol oynamasını isterdim” açıklamasını yaptı.

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