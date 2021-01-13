Oğur: Hazır aşı yok, vakit de çok, belki Biontech aşısını olacak 250 bin şanslı insan artık kimsenin güvenmediği Millî Piyango’yla belirlenir

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Türkiye'deki aşılama sürecine ilişkin olarak, "Hazır aşı yok, vakit de çok, belki Biontech aşısını olacak 250 bin şanslı insan artık kimsenin güvenmediği Millî Piyango’yla belirlenir" yorumunu yaptı.

Oğur, "Pek çok ülkenin bir ay önce yapıp bitirdiği işleri, Türkiye bir ay gecikmeyle yapıyor. Bir ay gecikmeyle anlaşmaya varsa da 82 milyona yetecek aşıyı, yaza kalmadan bulmak hiç kolay görünmüyor. Elde var 50 milyon doz için anlaşıldığı söylenen Çin’den gelen 3 milyon CoronaVac aşısı. Neyse ki şanslıyız! Brezilyalıların üzerinde yüzde 50.4, Endonezyalıların üzerinde yüzde 65 etkili olan aşı Türklerin üzerinde yüzde 92 etkili çıktı." düşüncesini dile getirdi.

Oğur yazısında, "En azından bu aşıdan olacak 1.5 milyon şanslı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için iyi haber bu. 250 bin daha şanslı TC vatandaşı ise Pfizer/Biontech aşısından olacak. Hazır aşı yok, vakit de çok, belki o 250 bin şanslı insan da artık kimsenin güvenmediği Milli Piyango’yla belirlenir. 82 milyonda ilk 1.5 milyona girme şansını yakalayacaklara, Perşembe ya da Cuma günü, yüzde 50.4 ya da yüzde 92 etkili aşı... Çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin. Belki de sıra sizde..." ifadesini kullandı.