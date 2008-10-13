Ogün Samast bunalım geçiriyor

7. duruşma bugün

Agos Gazetesi Genel yayın Yönetmedi Hrant Dink'in katil zanlısı olarak tutuklandıktan sonra Kocaeli’deki Kandıra F Tipi Cezaevi’ne konulan ve bir süredir bunalım içinde olduğu belirlenen Ogün Samast, bugün Kocaeli Devlet Hastanesi’ne getirilerek Psikiyatri Servisi’nde muayeneden geçirildi.İzmit-Kandıra Karayolu’nun 20'nci kilometresindeki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde kalan ve daha önce de değişik rahatsızlıklardan dolayı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne getirilen Ogün Samast, bugün saat 10.00 sıralarında aynı hastanenin psikiyatri servisine getirildi. Ogün Samast’ın Psikiyatri servisinde yaklaşık yarım saat kaldığı ve kontrolden geçirildikten sonra bazı ilaçlar verildiği öğrenildi. Samast muayene bittikten sonra sonra jandarma ekiplerince yeniden cezaevi aracına bindirilerek götürüldü