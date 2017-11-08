Oğullarının adı 'Paradise Papers'ta geçen Başbakan, Twitter'da 4 hesabı takip ediyor, biri Malta Cumhurbaşkanı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, dünyanın en güçlü ve zengin isimlerinin vergi cenneti olarak bilinen ülkelerdeki yatırımlarını ortaya çıkaran Paradise Papers’ta (Cennet Belgeleri) yer alan, Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları ve akrabalarına ilişkin iddialara esprili bir yorum getirdi.

Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı olan toplam sekiz şirketin bulunduğu iddiasını yorumlayan Bekaroğlu, Binali Yıldırım’ın Twitter hesabına göndermede bulunarak “Başbakan’ın milyonluk takipçisi var ama kendisi sadece 4 kişiyi takip ediyor; bunlardan biri Malta Cumhurbaşkanı. Şimdi nedeni anlaşıldı” dedi.

Malta'ya resmi ziyarette bulunan ilk Başbakan

Mehmet Bekaroğlu’nun paylaşımının ardından Başbakan Yıldırım’ın Malta’ya bir ziyaret gerçekleştiren ilk Başbakan olduğu da sosyal medyada hatırlatıldı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın daveti üzerine 17 Şubat 2017’de eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ile Malta’ya giden Başbakan Yıldırım, burada Muscat ve Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile görüşmüştü.