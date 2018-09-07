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Oğullarını eğitim gördüğü üniversiteye götüren çift, kazada öldü (Tekrar)

Feyzi DAVULCU/BANAZ (Uşak), (DHA) - UŞAK'ın Banaz ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu İsmail (49) ve Ebru Elbir (45) çifti yaşamını yitirdi, oğulları Zorbey Elbir (19) yaralandı

07 Eylül 2018 18:23

Feyzi DAVULCU/BANAZ (Uşak), (DHA) - UŞAK\'ın Banaz ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu İsmail (49) ve Ebru Elbir (45) çifti yaşamını yitirdi, oğulları Zorbey Elbir (19) yaralandı. Çiftin, oğullarını üniversite eğitim gördüğü Eskişehir\'e götürdükleri öğrenildi. 
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Büyükoturak köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak\'tan Afyonkarihasar yönüne giden İsmail Elbir yönetimindeki 35 JR 564 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sağ ön koltukta oturan Ebru Elbir öldü, sürücü eşi İsmail Elbir ile arka koltuktaki oğulları Zorbey Elbir yaralandı. ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılardan sürücüsü Elbir de hastaneye kaldırılmak istenirken yaşamını yitirdi. Uşak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Zorbey Elbir\'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aydın\'da elektrik malzemeleri satışı yapan İsmail Elbir\'in, Ak Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Elbir\'in ağabeyi olduğu öğrenildi.

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