Oğullarını Darknet üzerinden pedofillere satan çifte 12'şer yıl hapis cezası

Almanya'da bir çift, 9 yaşındaki oğullarını "derin internet" (Deep Web) üzerinden pedofillere satmak suçundan hüküm giydi. Suçlamaları kabul eden çift, 9 yaşındaki çocuğu kendilerinin de istismar ettiklerini de itiraf etti.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, dosyayı 'bugüne kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı' olarak nitelendirdi. Bugün 10 yaşında olan çocuk, sosyal hizmetlerin gözetiminde bulunuyor.

Almanya'nın Fribourg kentinde görülen davada çocuğun, annesi Berrin Taha (48) ile üvey babası Christian Lais (39) tarafından 2015-2017 yılları arasında Darknet (Karanlık intenernet) üzerinden cinsel istismar amacıyla satıldığı belirlendi. Anne 12 yıl 6 ay, erkek arkadaşı ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Birçok kez ilişkiye girmek için 10 bin Euro'dan fazla ödeme yaptı

Söz konusu çocukla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılanan 33 yaşındaki Javier González Diaz da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pedofili suçundan mahkum olan Diaz'ın ayrıca 18 bin euro para cezası ödemesine hükmedildi.

İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarında oturduğu kaydedilen Diaz, söz konusu erkek çocukla birçok kez ilişkiye girmek için ailesine 10 bin eurodan fazla ödeme yaptığını söyledi. Diaz'ın çocuğu istismar ederken video kaydı aldığı ve bu görüntüleri yayınladığı da tespit edildi.