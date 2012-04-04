Oğulları yeni Beatles için harekete geçti

Efsane grup Beatles'ın gitarist ve vokalisti Sir Paul McCartney'nin kendisi gibi müzisyen oğlu James, ünlü grubun diğer üyelerinin oğullarıyla "yeni nesil" Beatles'ı kurmak istiyor.

Babasının ayak izlerini takip eden ve Liverpool'un ünlü mekanı Cavern Club'da sahneye çıkan 34 yaşındaki James McCartney, BBC'ye yaptığı açıklamada, bunun için John Lennon'ın oğlu Sean ve George Harrison'ın oğlu Dhani ile görüştüğünü ve desteklerini aldığını belirtirken, Ringo Starr'ın davulcu oğlu Zak'in bu işe pek yanaşmadığını söyledi.

"Bunun pek Zak'in istediği bir şey olduğunu sanmıyorum" diyen James, belki Starr'ın yine davulcu olan diğer oğlu Jason'ın bu projeye katılabileceğini ifade etti.

"Yeni bir Beatles olabilir mi?" sorusuna, "Umarım olur, bilmiyorum, bekleyip görmelisiniz" diye yanıt verdi.

Babasının Flaming Pie ve Driving Rain adlı albümlerinde gitar çalan, şarkıcı ve söz yazarı James McCartney'nin, salı akşamları sahne aldığı kulüpte, Beatles da ünlü olmadan önce birçok kez sahneye çıkmıştı.