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Oğulları alkollüyken kaza yaptı; aile sigorta şirketine açtığı davayı kazandı

"Baba emekli maaşıyla evi geçindiremez, anne kanser, küçük kız çocukları henüz okuyor"

31 Aralık 2017 14:31

İzmir’de iki yıl önce alkollü halde kullandığı otomobille kaza yaparak ölen Fethi Neşeli’nin (20) ailesi sigorta şirketine açığı tazminat davasını kazandı.

Fethi Neşeli, 27 Temmuz 2015’te annesinin otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarpmış, 1.13 promil alkollü çıkan Neşeli’nin kusurlu olduğu belirtilerek dosyaya takipsizlik kararı verilmişti. Neşeli’nin ailesi aracın sigortalı olduğu şirkete poliçe limiti kapsamındaki 268 bin liranın kendilerine ödenmesi için yazılı bir talepte bulundu. 

Emsal niteliğinde karar

Sigorta şirketi kazayı yapan kişinin alkollü olduğunu belirterek istenilen parayı ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan tazminat davasında ailenin avukatı, “Baba emekli maaşı ile evi geçindirmeye çalışmakta, anne ise kanser hastasıdır. Küçük kız kardeşi ortaokula gitmektedir. Neşeli sağ iken çalışmakta ve evine bakmaktaydı. Ölünce de ailesi e konomik yönden zor günler geçirmeye başlamıştır” dedi.

Mahkeme Neşeli ailesine toplam 136 bin 328 liranın yasal faiziyle ödenmesine karar verdi. Davacı tarafın avukatı kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtti.  

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