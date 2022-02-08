Oğulcan Çağlayan resmen Eyüpspor'da

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiraladı.

25 yaşındaki futbolcuyu duyuran İstanbul ekibi, "Oğulcan Çağlayan’a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini paylaştı.

"Eyüpspor’a katıldığım için çok mutluyum." diyen Oğulcan Çağlayan, "Başkanımız Sayın Murat Özkaya nezdinde bana güvenip, bu fırsatı sunan kulübümüze çok teşekkür ederim. Hedefimiz tıpkı geçtiğimiz sezonki gibi şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmek. Burada uzun vadeli bir plan olduğunu biliyorum ve bunun bir parçası olmaktan dolayı heyecanlıyım. Bir an önce formamızı giyip taraftarımızla buluşmak ve maçlar kazanmak istiyorum. Umarım her şey çok güzel olur." dedi.

25 yaşındaki forvet sezon sonuna kadar Eyüpspor forması giyecek. TFF 1. Lig ekibi, sezon sonuna kadar Oğulcan Çağlayan'ın maaşını karşılayacak.

Eyüspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Oğulcan Çağlayan bu sezon Galatasaray'da 9 maçta forma giydi. Skora etki edemeyen Çağlayan, sağ bek olarak 4 maçta forma giydi.

Eyüpspor devre arasında Jesse Sekidika'yı da kiralık olarak kadrosuna katmıştı.