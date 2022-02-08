Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor’dan Galatasaray’dan Oğulcan Çağlayan’ı kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminin son gününde Süper Lig'i hedefleyen Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan’ı transfer etti.

Sarı Kırmızılılar’da büyük umutlarla transfer edilmesine karşın beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Oğulcan için Eyüpspor rekor düzeyde bir bonservis bedeli ödeyecek.

İstanbul ekibinin kasasından tam 1 milyon Euro bonservis bedeli çıkacağı ifade edildi. Eyüpspor daha önce de Galatasaray’dan 4 milyon TL’ye genç Erencan’ı almıştı.