Oğul Kaddafi Libya'ya teslim edildi



Libya'daki geçiş hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nijer makamlarından teslim alınan Saidi Kaddafi'nin başkent Trablus'taki bir cezaevine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kaddafi'ye tutuklularla ilgili uluslararası hukuk kurallarına göre davranılacağı vurgulanarak Nijer hükümetine gösterdiği işbirliğinden dolayı teşekkür edildi.

Kamu mallarını zimmetine geçirmekle suçlanan Kaddafi'nin iade edildikten sonraki fotoğrafları da daha önce Muammed Kaddafi'ye karşı savaşan Devrim Muhafızları'nın Facebook hesabından yayınlandı.

Saidi Kaddafi, babasının devrilmesinden kısa bir süre sonra 2011'in eylül ayında Nijer'e kaçmıştı.

Libya makamları, Kaddafi'nin iade edilmesini isterken Nijer Devlet Başkanı Mahamadu İssufu da insani gerekçelerle Kaddafi'nin ülkesinde sığınmasına izin verildiğini açıklamıştı.

20 Ekim 2011'de linç edilerek öldürülen Muammer Kaddafi'nin üç oğlu Libya'daki çatışmalarda ölürken, eşi ve diğer çocukları ise yurtdışına kaçmıştı.

Saidi Kaddafi, Muammer Kaddafi'nin üçüncü büyük oğlu. Daha önce Libya Ordusu'nun elit bir birliğinde görev yapan Saidi Kaddafi, uzun süre de profesyonel futbolculuk yapmıştı.

2003 yılında İtalyan birinci lig takımlarından AC Perugia'da oynayan Kaddafi'nin doping yaptığı ortaya çıkmıştı.