Oğul Gül doğruladı

Cumhurbaşkanı Abdüllah Gül’ün TED Ankara Koleji’nde okuyan oğlu Mehmet Emre Gül, TED yönetiminden okulda mescit açılması talebinde bulunduğunu doğruladı.

Milliyet Ankara Temsilcisi Fikret Bila, dünkü köşesinde, Mehmet Emre Gül’ün iki yıl önce kolejin müdiresi Melike Toklucu ile yaptığı görüşmede mescit açılması talebinde bulunduğunu yazdı. Buna göre, okulunda başarılı olan ve 2 yıl önce Galatasaray Lisesi’nde okumak isteyen Gül, Toklucu ile 2 kez görüşerek TED’de kalmaya ikna oldu. Bir süre sonr Toklucu’yla görüşen Mehmet Emre Gül, “Acaba bana okulda ibadetimi yerine getirebileceğim bir yer tahsis edebilir misiniz?” diye sordu. Toklucu ise tereddüt etmeden bu talebi reddetti. Bila’nın yazdığı bu olay üzerine dün Star Haber, Mehmet Emre Gül’ün ailesinden izin alarak telefonda yaptığı açıklamayı yayınladı. Haberde Gül’ün şu açıklamayı yaptığı kaydedildi:



Ailemin de haberi yok

“Evet, 2 yıl önce böyle bir görüşmem, böyle bir talebim olmuştu. Ama bundan ailemin bile bugün, bu haber yayımlandığında haberi oldu. Babamın da, annemin de bundan haberi yoktu. 6. ve 7. sınıfların birer dönemini ABD’de okumuştum. O okulda benimle birlikte bir müslüman öğrenci daha vardı. Orada bize böyle bir imkân sağlanıyordu. Ben de bu alışkanlıkla hocamla görüştüm. Böyle bir imkân olup olamayacağını sordum. Bunun mümkün olmayacağını söyledi. Talebimi anlayışla karşıladı, talebin olumsuz cevaplanmasını da ben anlayışla karşıladım.”





