Oğul Erbakan: Babam en çok Süleyman Demirel'e kırıldı

28 Şubat sürecini ve soruşturmasını, Saadet Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Fatih Erbakan, babası eski Başbakan Necmettin Erbakan ile ailenin yaşadıklarını anlattı. Devam eden soruşturmanın caydırıcılık açısından önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, ''Ama vakit kaybının, milletimizin maddi ve manevi kaybının geri getirilmesi zor. Bu yüzden üzülüyoruz'' ifadesini kullandı.

Erbakan'ın MGK toplantısı akşamı, evdeki hali

Necmettin Erbakan'ın, 28 Şubat'taki MGK toplantısının ardından eve geldiğindeki durumunu anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

''Yorgundu. Çok zor günlerden geçtiği belliydi. Devlet ve siyaset konularını çok fazla eve getiren bir insan değildi. Evde genellikle ailevi konularla, çocuklarla ve sosyal konularla ilgilenmeyi, bizim gündelik hayatımızla ilgili konuları konuşmayı severdi. O sebeple, akşam ayrıntılı bir konu görüşülmedi. Ama derin bir imana ve tevekkül inancına sahip olduğu için metanetli ve sabırlı bir haldeydi. Gerçekten de onun yerinde başka birisi olsa o süreci, çok daha farklı götürmeye kalkabilir, daha büyük zararlara yol açacak adımlar atabilirdi. Allah gani gani rahmet etsin.''

Bütün kesimlerden babasının üzerine gelindiğini ifade eden Erbakan, ''Son derece kışkırtıcı açıklamalar yapılıyor. Özellikle MGK toplantısında, 6-7 saatlik tek başına verdiği mücadele, tankların yürütülmesi, çeşitli resepsiyonlardaki meydana gelen bir takım olaylara sabretmek, metanetle yaklaşmak, sürekli devletin ve milletin bekasını düşünmek, krizlere yol açmamak için itidalli davranmak kolay değil'' dedi.

Babasının bunu yaparken hiçbir zaman değerlerinden ve davasından geri adım atmadığını kaydeden Erbakan, ''Bunu çok güzel bir dengede götürdü. Bu sebeple milletimiz şimdi kendisini rahmetle ve minnetle anıyor. O yüzden, cenazesine milyonlarca insan katıldı'' dedi.

'Demirel, bu antidemokratik sürece alet oldu'

Babasının 28 Şubat sürecinde, en çok dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e kırıldığını ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Babam, 'bizim 50 senelik arkadaşımız, üniversite arkadaşımız. Böyle bir hareket içinde olmasını beklemezdik' demişti. Sayın Süleyman Demirel, kendisi bu gibi müdahalelerin mağduru olmasına rağmen 28 Şubat'ta tam tersine bir yol izledi. Tamamen teamüllere, demokratik kabullere aykırı şekilde Meclis'teki üçüncü partiye hükümeti kurma görevini verdi. Böylece o da aslında bilerek veya bilmeyerek bu antidemokratik sürece alet oldu.''