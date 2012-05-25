OGS ve KGS kalkıyor, EGS geliyor



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "(OGS-KGS) Şimdi bunları kaldırıyoruz. Hepsi tek sistem olacak. EGS sistemin adı. Temmuz-Ağustos aylarında devreye sokuyoruz" dedi.

"Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı"nda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin yol ve altyapı olmadan tek başına bir işe yaramayacağını belirterek, "Akıllı Ulaşım Sistemleri, mevcut altyapımızı en etkin kullanmak için önemli bir araçtır. İnsanların yaşam koçu diye bir tarif var ya, trafikte de Akıllı Ulaşım Sistemleri sizin yaşam koçluğunuzu yapıyor" dedi.

KGS devri bitiyor

İstanbul trafiğinin nedenlerinden birisinin yolların etkin kullanılamaması olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Otoyollarımızda KGS ve OGS var. OGS hadi diyelim, biraz daha zaman tasarrufu sağlıyor. Ama KGS maalesef ciddi anlamda bir zaman kaybına sebep oluyor. Şimdi bunları kaldırıyoruz. Hepsi tek sistem olacak. EGS sistemin adı. Temmuz-Ağustos aylarında devreye sokuyoruz. Direkt aracınız algılayacak ve geçecek, onlar bedava dağıtılacak, belki de çok cüzi bir paraya bilmiyorum" dedi.

Haliç Köprüsü'nde yaşananlar

Konuşmasının ardından çalıştayın açılışını gerçekleştiren Yıldırım, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Haliç Köprüsü'nde yaşanan ayrılma hatırlatılarak, köprü, viyadük ve anayollardaki deprem çalışmalarının sorulması üzerine Yıldırım, son 3 yıldır Boğaz köprüleri, Haliç, otoyollar ve anayollardaki sanat yapıları da dahil olmak üzere, köprülerde ve viyadüklerde depreme yönelik inceleme ve güçlendirmelerin yapıldığını anlattı.

Yıldırım, deprem güçlendirme ve inceleme programlarında herhangi bir aksaklığın olmadığını söyleyerek, "Haliç Köprüsü'nde yaşanan olay bununla alakalı değil. Köprünün, Edirnekapı tarafındaki yola bağlantısındaki son taşıyıcı kirişin altında bulunan izolatör bir şekilde deforme olmuş, bozulmuş. Dolayısıyla o kirişin kolona oturma mesafesi azalınca bir kot farkı oluşmuş vaziyette. Arkadaşlar süratle müdahale ettiler ve aynı gün köprüyü trafiğe açtılar. Zaten şerit kısıtlaması vardı, tamamını açtılar. Önümüzdeki bir-iki ay içerisinde de o parça yeniden imal ettiriliyor, yeniden yerine konacak" diye konuştu.

Uzmanlar istiareye mi yatmış?

Haliç Köprüsü'ndeki olay için bazı uzmanların, "Altı bataklık olduğu için, oturmanın devam edebileceği" yönündeki açıklamaları sorulunca Bakan Yıldırım, "O uzmanlar istiareye mi yatmış, rüyasında mı görmüş? Böyle bir şey yok. Nerede bataklık var? Olay yerine gitmişler mi? Bataklıkla bir alakası yok. 40 yıldır çalışan bir köprüden bahsediyoruz. Oturma olan yerin de köprüyle ve Haliç'le alakası yok. Tamamen kara tarafında, Edirnekapı'ya yakın bir bağlantı yerinde olan bir hadisedir. Bilmeden, görmeden, incelemeden, aklına geldiği gibi konuşma Türkiye'de moda oldu. Amaç dikkati çekmekse, yapılacak bilimsel çalışmalarla, halka yönelik güzel hizmetlerle dikkati çekmek daha anlamlı. İnsanları gereksiz telaşa, paniğe sevk edecek davranışların bu ülkeye bir faydası yok" dedi.