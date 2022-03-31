OGS sisteminde bugün son gün; HGS'ye geçiş nasıl olacak?

Türkiye'de bu gece yarısından itibaren köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) tarih oluyor. Ücretli köprü geçişleri için Türkiye genelinde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak.

31 Mart 2022 tarihinden itibaren devreye alınacak uygulama kapsamında OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor.

İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor. İade işlemleri, OGS cihazının iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecek.