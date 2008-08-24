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Yaşam

OGS sinyaliniz kesilmesin

Araçların ön camında kullanılan malzeme, OGS sinyalini etkiliyor

24 Ağustos 2008 03:00

Boğaz köprüleri ve otoyollarda OGS cihazı kullanan araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Örneğin, OGS cihazının yeri,aracın modeline ve kullanılan camların niteliğine göre farklılık gösterebiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, araç sahiplerine bu konuda dikkat etmesi gereken noktalar hatırlatılıyor.Bu uyarıya göre; atermik camlı araçlarda OGS etiketinin yeri önemli. Özel ısı yalıtımlı araç ön camları, bazı model Renault Laguna, Kangoo; Mercedes, BMW; Pegeout 206307,406;Opel Zafira, Vectra; Citroen marka araçların klimalı modellerinde  de uygulanmıştı.İşte; aracınız bu marka ve modellerden biriyse camı da atermikse cihazı nereye monte etmeniz gerekiyor?

Renault Twingo: Ön camın üst ortasında dikiz aynasının üstünde sağ tarafta uzanan siyah benekli bölge içine elektronik etiket yerleştirilmeli(sol taraf çalışmıyor)

Megane ailesi: Elektronik OGS etiketi ön camın üst ortasında dikiz aynasının üstünde sağ ve sol tarafa uzanan siyah benekli bölge içine yerleştiriliyor.

Safrane, Laguna, Omega, Scenic: Ön camın üst ortasında siyah benekli bölge içine yerleştiriliyor.

Renault Clio,Symbol, MASTER(2004-2005 model): Ön camın orta alt kısmında dikdörtgen kare bir bölge içine yerleştiriliyor.

Renault Kngoo: Ön camın üst ortasında siyah benekli bölgenin sağ ve sol alt köşelerinde olan 2 kare alandan biri tercih ediliyor ve cihaz yerleştiriliyor.

Mercedes: Ön camın üst ortasında dikiz aynasının üstünde sağ ve sol tarafa uzanan siyah benekli bölge içine elektronik etiket yerleştiriliyor.

Mercedes Vaneo model bazı araçlarda; Audi A8'den ön cam tamamen metal film kaplı. Sürücüler etiketi elle dışarı tutuyor.

Mercedes 2006 model sonrası: Mercedes marka aracın modeline ve donanımına göre cihazın takılacağı bölgelerde farklılıklar olabilir. Bazı modellerde ön camın alt kısmında sağ tarafta  yer alan özel bölümler bulunuyor.

Land Rover 2006 model ve sonrası arazi taşıtı(4x4): Ön camın üst ortasında yer alan saydam alan içerisine cihaz yerleştiriliyor.

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