OGS paraları ne olacak, bakan açıkladı

OGS sistemiyle ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Yıldırım, "Vatandaşlar, 'HGS'ye geçiş olursa OGS'ye ödediğimiz paralar ne olacak ' diye soruyorlar. Biz bunu bankalarla konuşup vatandaşın mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, e-Devlet Kapısı ve Yerel Yönetimler toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun ''6 ay içerisinde OGS'nin kaldırılmasının düşünüldüğü doğru mu '' sorusu üzerine Yıldırım, daha önce OGS'den HGS'ye geçileceğini açıkladığını, ancak bunun için bir süre vermediğini söyledi.

KGS'nin trafiği ciddi anlamda yavaşlatması nedeniyle HGS'yi getirdiklerini belirten Bakan Yıldırım, şu anda otomatik geçiş üzerine iki sistem bulunduğunu, bundan dolayı da yanlış geçişlerden dolayı sorunlar oluştuğunu kaydetti.

Geçişlerin tek sisteme düşürülmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, yeni sistemin de kolay ulaşılabilir olması gerektiğini vurguladı.

HGS'ye geçişin bu nedenle düşünüldüğünü dile getiren Yıldırım, şunları söyledi: ''HGS'de etiketleri birçok yerden bedava alabiliyorsunuz. OGS'nin cihaz maliyeti çok daha yüksek. Vatandaşlar, 'HGS'ye geçiş olursa OGS'ye ödediğimiz paralar ne olacak ' diye soruyorlar. Biz bunu bankalarla konuşup vatandaşın mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama bu geçiş süreci makul bir sürede olacak. Çok acelemiz yok. HGS'ye geçişin sebebi mağduriyetlerin önlenmesi.

Açıkçası HGS'yi devreye soktuk ya, eskiden 50-60 lira, 30-40 dolar alan bankaların bazıları OGS'yi bedava vermeye başladı. Madem bedava verilebiliyordu, daha önce niye vermediniz? Bu soruyu da ben vatandaş adına bankalara sormak istiyorum. Demek ki bu süre zarfında vatandaşlardan haksız yere yüksek ücretler almışlar. Bunun hesabını da vatandaşlara, müşterilerine bankaların vermesi lazım.''

Vatandaşın HGS etiketine geçişte vatandaşların OGS cihazına ödedikleri paraların iadesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna da Yıldırım, bu konunun bankalar ile cihazı satın alanlar arasında olduğunu söyledi. Yıldırım, Bakanlığın sistem değişikliğine giderken ilave bir yük getirmediğini sözlerine ekledi.