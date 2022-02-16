OGS depozitoları ne olacak?

31 Mart itibarıyla araçlardaki Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) cihazları yerlerini HGS’lere bırakacak ancak uzun yıllardır kullanılan bu cihazlar için ödenen bedellerin ne olacağı tartışması konusu oldu.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Hürriyet’e 1.2 milyon OGS kullanıcısının hesaplarıyla ilgili bir çalışma yapıldığını ve önümüzdeki birkaç gün içinde kamuoyunun bu konuda bilgilendirileceğini söyledi. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ise PTT ile bankaların görüşme yaptığını, vatandaşın mağdur edilmeksizin HGS’ye geçişlerinin yapılması için formül arandığını belirtti.

Yetkililer, “Cihaz bedeli geri de verilebilir, HGS hesabında bakiye olarak kullanımına da açılabilir. Ama gecikmeksizin, bu durumla ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecek” dedi.