OGS bedeli iade edilmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan ücret ödeme sistemlerinden Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazları için ödenen güvence bedelinin cihaz sahiplerine iade edilmeyeceğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin vatandaş, iki aydır bu haberi bekliyordu.

Cihaz başına 40 dolar ödenmişti

Karayolları Genel Müdürlüğü, Şubat ayında yaptığı açıklamada 31 Mart’tan itibaren yeni uygulamaya geçileceğini ve uygulama kapsamında otoyol ve köprü geçişlerinde OGS’nin kaldırılacağını, artık yalnızca Hızlı Geçiş Sistemi’nin (HGS) kullanılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gözler, OGS kullanmak için belirli bir depozito (güvence bedeli) karşılığında cihaz alan vatandaşların ödediği paraların iade edilip edilmeyeceğine çevrilmişti. Cihazlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Denizbank ve Garanti BBVA aracılığı satın alan vatandaşlar, cihaz başına 40 dolar civarında ücret ödemişti. Yeni kararın ardından cihaz bedelinin iadesi için bankalara başvuran vatandaşlara, bankalardan verilen yanıtta "Ödediğiniz depozito değil, cihaz bedeli" denilmişti. Tepkiler üzerine açıklama yapan bakanlık yetkilileri ise "Cihaz bedeli geri de verilebilir, HGS hesabında bakiye olarak kullanımına da açılabilir. Ama gecikmeksizin, bu durumla ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecek" açıklamasını yapmıştı.

Cihaz bedeli ve fiyat farkı iade edilmeyecek

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, OGS cihaz bedeli konusunu Meclis gündemine taşıdı. Bakan Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Bulut, söz konusu bedelin iade edilip edilmeyeceğini sordu. Soru önergesini yanıtlayan Karaismailoğlu, "OGS cihazı yerine ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği için OGS cihazı alınırken ödenen cihaz bedeli ile OGS-HGS ürünleri arasındaki fiyat farkı iade edilmeyecektir" ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, hesap açılışı sırasında alınan depozitonun ise iade edileceğini belirtti. Karaismailoğlu, OGS hesaplarında kalan bakiye ile ilgili de, OGS cihazının iptal tarihi öncesindeki tarihlere ait OGS geçişlerinin hesaptaki bakiyeden tahsil edildikten sonra iade işlemi yapılacağını ifade etti.

"Ödememek için kelime oyunu yapıyorlar"

Hesap açılışı sırasında alınan depozitonun çok düşük bir miktar olduğuna dikkat çeken Bulut, asıl iade edilmesi gereken paranın 40 dolar tutarındaki cihaz depozitosu olduğunu söyledi. Bu şekilde 1.2 milyon vatandaşın mağdur olduğunu kaydeden Bulut, ödenmeyen toplam miktarın ise 700 milyon TL’yi aştığını kaydetti. Bulut, "1 milyon 200 bin kişi ödemiş olduğu depozito ücretini geri alamayacak. OGS ve HGS ürünleri arasındaki farkı iade etmeyerek, göz göre göre vatandaşı kazıkladılar. Paranın üzerine konmak için şimdi de kelime oyunlarına başladılar" ifadesini kullandı. Yıllardır OGS cihazı için alınan bedelin "depozito ücreti" adı altında toplandığını kaydeden Bulut, "Şimdi de bize verilen yanıtta depozitonun adı cihaz bedeli oldu. Bu yolla bankaların vatandaşın parasına çökmesine göz yumuyorlar" dedi. Bulut, "Vatandaştan değil, bankalardan yana tavır koyan iktidar, yüz binlerce vatandaşı mağdur etti" ifadesini de kullandı.