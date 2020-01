Öğretmenlik yolunda engel tanımadı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, yüzde 70 görme engelli öğretmen İsrafil Dündar (25), çocukluğundan beri hayalini kurduğu beden eğitimi öğretmenliğine 4 ay önce atandı. Aynı zamanda milli judocu olan Dündar, öğrencilerini de kendisi gibi sporcu yapmayı ve aydınlık geleceğe kavuşturmayı hedefliyor.

Manisa\'da yaşayan doğuştan görme engelli İsrafil Dündar, çocukluğundan bu yana kurduğu öğretmen olma hayalini gerçekleştirdi. Bunun için çok çalıştığını anlatan Dündar, 4 ay önce Manisa\'nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Alper Zor İmam Hatip Ortaokulu\'na beden eğitim öğretmeni olarak atandı. Engeliyle yaşamayı öğrenen Dündar, öğrencilerinin yanında kendini çok mutlu hissettiğini ve öğrencilerin hayatına anlam kattığını söyledi. Doğuştan yüzde 70 görme engelli olduğunu belirten Dündar, \"İzmir\'de, Görme Engelliler Okulu\'nda okudum. Sporla da orada tanıştım. Hep beden eğitimi öğretmeni olmayı hayal ederdim. Spor fakültesine gitmeyi düşündüm. Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi\'ni bitirdim. Daha sonra beden eğitimi öğretmeni olarak atandım. Çocukları çok seviyorum. Öğrencilerimle çok iyi anlaşıyoruz. Engelim sonradan olsaydı belki zorluklar yaşardım; ama doğuştan olduğu için biz zaten bunun eğitimini alıyoruz. Bununla mücadele etmeyi, çözümler bulmayı öğrenmiştim. Görme engelimin herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Derslerimi bahçede işliyorum, oraya da hakimim\" dedi.

\'HEYECANLA OKULA GELİYORUM\'

Okula her gün heyecanla geldiğini dile getiren Dündar, zamanının büyük bir kısmını okulda geçirdiğini, derslerinin olmadığı zamanlarda da okuldan ayrılmak istemediğini söyledi. Dündar, \"Hayalimi gerçekleştirmek, çok güzel bir duygu. Daha yeni öğretmenim. Bunun mutluluğu içindeyim. Yıllarca hayal ettim, uğraştım, sonuçta başarmaktan dolayı çok mutluyum. Öğretmenlik, farklı bir duygu. Çocukların her şeyiyle ilgilenmek gerekiyor. Bu mesleği sevmek gerekiyor. Yani iş olarak değil de daha çok bir eğitimci olarak yapmak gerekiyor. Sevmezsen bu işi yapamazsın. Ben her gün daha bir başka hevesle heyecanla okula geliyorum; çünkü onlarla olmayı, vakit geçirmeyi seviyorum. Hep okuldayım, onlarla olmak bana mutluluk veriyor\" diye konuştu.

\'EKİP KURUP, ÖĞRENCİLERİ EĞİTECEĞİM\'

Hayatında öğretmenlik kadar sporun da yerinin büyük olduğunu vurgulayan Dündar, Görme Engelliler Milli Takımı\'nda birçok madalya kazandığını anlattı. Ortaokul yıllarından itibaren sporla ilgilendiğini ve kendisi gibi milli sporcular yetiştirmek istediğini belirten Dündar, şunları söyledi:

\"Milli judocuyum. 2011 yılında milli takıma seçildim. O günden bugüne kadar da milli takımdaydım. Atanınca ara vermek zorunda kaldım. 2013 yılında Macaristan\'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası\'nda dünya üçüncüsü oldum. 2011 ve 2016 yılları arasında 81 kiloda Türkiye şampiyonluğum var. 7 Türkiye şampiyonluğum var. Sporla tanışmam benim beden eğitimi öğretmeni olmamdaki en büyük etken. Öğrencileri de spora yönlendirmeye çalışıyorum. Milli sporcu olmalarını isterim. Judoyla alakalı bir ekip kurup, öğrencileri eğiteceğim.\"



