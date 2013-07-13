Öğretmenlik için ilk alan sınavı yarın

ÖSYM'nin düzenleyeceği sınav Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak öğretmen atamalarında kullanılacak. Sınava 150 bin 174 öğretmen adayı katılacak.



ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, yarın saat 9.30'da başlayacak. Sınavda 40 soruluk Alan Bilgisi Testi ile 10 soruluk Alan Eğitimi Testi yer alacak. Sınava katılacak 150 bin 174 adaya soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verilecek.



Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van'da yapılacak sınav, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) alanlarında yapılacak.



Adayların sınava gelirken yanlarında ÖABT Sınavı'na Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportunu yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bu belgelerini yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak.



Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekiyor.