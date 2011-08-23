-Öğretmenlik başvurusunda yarın son gün ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 11 bin 544 kadroya yapacağı öğretmen ataması için 18 Ağustos'ta başlayan başvuru süresi yarın sona erecek. Öğretmen adayları başvuru şartlarının ve tercih işlemlerinin düzenlendiği ''Öğretmenlik İçin Atama ve Başvuru Kılavuzu''na MEB'in internet sitesinden ulaşabilecek. MEB, 26 Ağustos 2011 tarihinde 11 bin 544 kadrolu öğretmen ataması yapacak. Adaylar, başvurularını ''http://personel.meb.gov.tr'' internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu'nu kullanarak yapacak. Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracılığıyla doldurulacak formun il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak ''Başvuru Onay Büroları''nda onaylatılması gerekiyor. Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Tercihler, atama yapılacak eğitim kurumları arasından aynı ilden veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilecek. İlk atama kontenjanıyla 10 bin 357, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kontenjanıyla 808, açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama kontenjanıyla 346, milli sporcu kontenjanıyla 33 olmak üzere toplam 11 bin 544 öğretmen ataması yapılacak. İlk atamaya başvuracaklar için 2010 veya 2011 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS'ye girmiş, KPSSP10 puan türünden alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olma şartı aranıyor.