Öğretmenlik başvurusunda şartlar genişletildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlik başvuru şartlarını genişletti. Pedagojik formasyon eğitimi alanlar da öğretmenlik başvurusu yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen açıklama şöyle:

"Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecek.

Öğretmen Adaylarına Pedagojik Formasyon HakkıBakanlığımız ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek. pic.twitter.com/nNUJ39PKf9

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirmişti. Buna göre; öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Atama sonuçlarıysa 8 Eylül'de değil 3 Eylül'de açıklanacak."