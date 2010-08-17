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Yaşam

ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2010 18:49

-ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 30 bin öğretmen kadrosu için başvuruları yarın almaya başlayacak. MEB, hangi branşlarda ve hangi taban puanlarıyla öğretmen alınacağına ilişkin duyuruyu internet sitesinden yayımlayacak. Başvurular, MEB'in internet sitesinden yapılabilecek. Öğretmen adayları başvuru kılavuzuna internet sitesinden ulaşabilecek.  Başvuru süresi 27 Ağustos Cuma günü sona erecek. Başvurusu kabul edilen adayların atamaları 31 Ağustosta bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecek.

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