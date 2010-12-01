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Yaşam

ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI CUMA BİTİYOR ANKARA (A.A)

01 Aralık 2010 12:16

-ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI CUMA BİTİYOR ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 30 bin öğretmenlik kadrosu için başvuru süresi 3 Aralık Cuma günü sona erecek.  MEB, çeşitli alanlarda 30 bin kadrolu öğretmen alacak. Adaylar başvurularını Cuma gününe kadar herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik başvuru formunu kullanarak yapacak. Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayarda doldurulacak formun il ve ilçelerdeki başvuru onay bürolarında onaylatılması gerekiyor. Adayların başvurularını onaylatmak için istenen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleriyle birlikte, başvuru onay bürolarına şahsen başvurmaları isteniyor. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar, noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişi vasıtasıyla başvurabilecekler. Başvuruların, formun doldurulduğu gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması koşulu bulunuyor. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacak. MEB atamaları bilgisayar kurasıyla 6 Aralık Pazartesi günü yapacak. Atanan öğretmenler 7 Aralıkta görevlerine başlayacak.

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