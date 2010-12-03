-ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BUGÜN BİTİYOR ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığına (MEB), 30 bin öğretmenlik kadrosu için başvuru süresi bugün mesai saati bitiminde sona erecek. MEB, çeşitli alanlarda 30 bin kadrolu öğretmen alacak. Adaylar başvurularını herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik başvuru formunu kullanarak yapacak. Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayarda doldurulacak formun il ve ilçelerdeki başvuru onay bürolarında onaylatılması gerekiyor. Adayların başvurularını onaylatmak için istenen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleriyle birlikte, başvuru onay bürolarına şahsen başvurmaları isteniyor. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar, noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişi vasıtasıyla başvurabilecekler. MEB atamaları bilgisayar kurasıyla 6 Aralık Pazartesi günü yapacak. Atanan öğretmenler 7 Aralıkta görevlerine başlayacak.