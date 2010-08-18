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Yaşam

ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 15:20

-ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 30 bin öğretmen kadrosu için başvurular bugün başladı. Öğretmen adayları başvurularını http://personel.meb.gov.tr adresli internet adresinden yapabilecekler. Adayların bu adresteki elektronik formu doldurduktan sonra ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden onaylatmaları gerekiyor. Öğretmenlik başvuru kılavuzuna internetten ulaşabilecek olan adaylar, öğretmen alınacak branşları ve branşların taban puanlarını da internetten öğrenebilecek. Adaylar, sağlık, askerlik, adli sicil ve emeklilik durumlarını başvuru esnasında elektronik başvuru formunda beyan edecekler.  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında halen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar ile 9 Temmuz 2010'da görevlendirilenler, gerekli şartları taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabilecek. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanlar bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edebilecekler. Öğretmenlik için başvuru süresi 27 Ağustos Cuma günü sona erecek. Başvurusu kabul edilen adayların ataması 31 Ağustosta bilgisayar kurasıyla yapılacak.

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